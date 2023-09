Claudio Pizarro defiende a Raúl Ruídiaz: "No ha tenido oportunidades importantes en la Selección"

El exdelantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, defendió a Raúl Ruídiaz de las constantes críticas por su rendimiento con la Selección Peruana y aseguró que la 'Pulga' no ha tenido "oportunidades importantes" con la 'Blanquirroja'

En declaraciones a la prensa, el exatacante nacional indicó que Ruídiaz ha tenido pocos partidos para mostrar su mejor versión con la 'Bicolor' y aseguró que la confianza en en un delantero es importante.

"Lamentablemente no ha tenido oportunidades importantes en la Selección, porque ha tenido algunos partidos por ahí, pero a veces las situaciones no se dan. El delantero vive de la confianza y en algunos casos cuando no la tienes es complicado. Y para eso hay que seguir trabajando, cada vez más duro, seguir buscando la posibilidad de anotar un gol", declaró.