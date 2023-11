¿Claudio Pizarro evalúa la posibilidad de ser dirigente en Perú?: Solo si trabajo con gente de bien

A pesar de su retiro del fútbol profesional, Claudio Pizarro continúa siendo una figura activa y esencial en el ámbito futbolístico. Su papel como Embajador del Bayern Múnich en la Bundesliga resaltan su conexión continua con el deporte. Recientemente, en una entrevista en el canal de Youtube de Playzon Bet, se abordó la posibilidad de que comparta su experiencia no solo en el país sino también asumiendo un rol destacado en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Durante la entrevista, Juan Manuel Vargas propuso a Claudio Pizarro como potencial presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), argumentando la necesidad de cambios significativos en el fútbol peruano.

Sin embargo, el reportero de Movistar Deportes señaló requisitos previos, indicando que Claudio Pizarro debería desempeñarse como dirigente en el país durante unos años antes de considerar la presidencia.

Ante la sugerencia, el 'Bombardero de los Andes' expresó su interés en contribuir al fútbol peruano, pero con la condición de trabajar con personas comprometidas y éticas.