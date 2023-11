Comando Sur envía fuerte mensaje contra Alianza Lima por su derrota ante la 'U': "No apoyará a huev***"

El Comando Sur, barra oficial de Alianza Lima, decidió romper su silencio por el polémico apagón ocurrido en Matute y en especial, por la dura derrota del club íntimo ante Universitario de Deportes en el partido por la final de la Liga 1.

La barra blanquiazul se mostró indignado por las últimas estrategias planteadas por el DT Mauricio Larriera y el rendimiento de sus jugadores, quienes días previos al encuentro deportivo se sentían muy confiados de lograr el ansiado tricampeonato, pero a "la hora de la hora" el marcador resultó en contra.

"Sabor amargo, porque Alianza Lima, teniendo una barra como la nuestra, no está para jugar estos tipos de partidos tan malos. Estos dos últimos encuentros donde no se corrigió nada, donde se improvisó un sistema táctico, donde no se puso jugadores que pudieron dar mayor verticalidad al juego; jugadores que no dieron la talla en el campeonato local y menos en la Copa Libertadores", se lee en una primera parte del mensaje posteado en su cuenta de Facebook.