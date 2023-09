¡Con chances! Juan Reynoso haría debutar a Grimaldo y Quispe en Eliminatorias: ¿Qué dijo el 'Cabezón'?

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de 'La Bicolor', Juan Reynoso, se refirió a las dos grandes perlas del fútbol peruano, Piero Quispe (Universitario de Deportes) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal), en el marco del partido de Perú vs. Brasil, por la segunda jornada de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.

En conferencia de prensa en la Videna, ubicada en el distrito de San Luis, el 'Cabezón' esbozó la posibilidad de que ambos futbolistas vistan por primera vez la camiseta del 'Equipo de todos' en un partido oficial.

Reynoso con Quispe y Grimaldo en la cabeza

El estratega indicó que los convocados sub-23 tienen altas probabilidades de alinear el equipo titular o incorporarse en el juego con el paso de los minutos. Asimismo, calificó a Grimaldo y Quispe como "jugadores con gran potencial".

En ese sentido, sostuvo que esta clase de enfrentamientos ilusionan a cualquier futbolista por tratarse de una selección histórica, pentacampeona de la Copa del Mundo, la última vez en el 2002.

"Son opciones, si están con nosotros, tienen muchas posibilidades de estar en el partido, ya sea de inicio o de recambio. Son jugadores con un potencial bastante alto, este tipo de encuentros los ilusiona, los motiva y son opciones más que viables, de cara al inicio o que puedan participar durante los noventa minutos", manifestó.

Más estratega que nunca

Por otro lado, Reynoso prefirió no precisar si habrá o no marca personal a Neymar Jr. durante el juego de la selección peruana. Según indicó, esta decisión se verá reflejada en el terreno de juego hoy a partir de las 9:00 p. m.

"Mañana en el transcurso del partido verán si hay marca personal o no. La intención es que jugamos contra Brasil y haremos nuestro mejor partido pensando en Brasil como colectivo. Obviamente hay jugadores desequilibrantes, pero en general intentaremos hacer un partido inteligente para poder neutralizar y sorprender", agregó.

En esa línea, el ex-Cruz Azul aseguró que harán todo lo posible para que las tres unidades se queden aquí, en Perú. Además, reiteró su intención de no compartir su idea de juego contra la 'Canarinha'. "Eso de estar anticipando situaciones, no doy la alineación y menos el planteamiento", sostuvo.

De esta manera, Juan Reynoso esbozó la posibilidad de que Quispe y Grimaldo vistan por primera vez la camiseta del 'Equipo de todos' en un partido oficial, en este caso por las Eliminatorias Mundialistas.