¡Confía en ellos! Agustín Lozano defendió a los árbitros peruanos y descartó "favorecimientos del VAR"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió al desempeño de los árbitros peruanos en las últimos jornadas del Torneo Clausura y ratificó su confianza en sus capacidades tras los últimos señalamientos por la decisiones del VAR.

El pronunciamiento del titular de la FPF tuvo lugar luego de que la CONAR recibiera quejas por las actuaciones de los colegiados nacionales. Al respecto, Lozano aseguró que confía en ellos y descartó que haya favorecimientos para algunos equipos. Incluso, invitó a realizar la denuncia correspondiente si tienen pruebas de lo contrario.

En esa misma línea, el presidente de la FPF fue consultado sobre el episodio ocurrido en Trujillo, donde Sebastián Abreu rompió el monitor del VAR tras la finalización del partido Vallejo vs ADT.

Si bien evitó opinar sobre dicho caso, instó a evitar este tipo de reacciones, ya que "no somos más inteligentes" por actuar así. De hecho, señaló que el caso será visto por las instancias pertinentes.

"No me corresponde opinar, porque ese es un tema que va a ser visto por las comisiones disciplinarias que gozan de independencia y economía. Lo único que puedo invocar es que no tengamos actos que tengan que ver con violencia. Ni somos más inteligentes porque gritemos ni actuemos de esa forma"