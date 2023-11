¡Contundente! Carlos Zambrano defiende a jóvenes promesas peruanas: "A Quispe, Reyna y Grimaldo hay que lanzarlos al ruedo"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, defendió a las "jóvenes promesas" del fútbol peruano tras el último tropiezo del 'Equipo de todos' en el estadio Nacional. Según indicó, Piero Quispe, Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo deben ser lanzados al ruedo.

En entrevista con un medio local, el 'León' sostuvo que, en un principio, la incorporación de estos futbolistas a la 'Blanquirroja' no generaría buenos resultados. Sin embargo, el cambio generacional es necesario, porque la mayoría de jugadores de Perú son mayores de 31 años.

"Aparecen jóvenes promesas como Quispe, Reyna, Grimaldo y Zanelatto hay que lanzarlos al ruedo. No habrá resultados rápidos. Es una situación incómoda ya que la mayoría pasamos los 31 años y si no hacemos los cambios nos pasará factura la siguiente Eliminatoria", declaró en D Sport.

Por otro lado, reafirmó su apoyo al entrenador Juan Reynoso. "El 'profe' está dando lo mejor de él, pero los resultados no se nos están dando. En la Eliminatoria anterior pasó lo mismo y el grupo se mantuvo fuerte, salimos de esa, llegamos a pelear un repechaje, que lamentablemente se perdió", agregó.

A diferencia de las declaraciones del 'Kaiser', el zaguero Alexander Callens puso en tela de juicio el desempeño de los jóvenes en las Clasificatorias. A detalle, apuntó que muchas personas dicen que estos futbolistas ya están para desempeñarse a lo largo de 90 minutos, no obstante, si no los terminas sustituyendo, no podrán ayudar.

"Los que iniciaron tienen dos o tres partidos por Clasificatorias. No es lo mismo. Mucha gente habla de que están para 90', pero la intensidad es otra y si no haces cambios, no van a ayudar", expresó a Movistar Deportes.

Como se recuerda, el primero en demeritar el valor de los más inexpertos fue el propio entrenador de la 'Bicolor', Juan Reynoso, luego de la derrota de Perú frente a Argentina. "Voy a cerrar diciendo que hoy, lastimosamente, Bryan y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos", expuso.

