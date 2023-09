¡Contundente! Comando Sur advierte a Christian Cueva tras su renovación en Alianza Lima

La barra principal de Alianza Lima, Comando Sur, advirtió al volante de la selección peruana, Christian Cueva tras su renovación con los 'blanquiazules' por el resto de la temporada.

A través de una historia de Instagram, la hinchada de La Victoria se pronunció sobre la extensión del préstamo del futbolista de 31 años desde el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Posteriormente, 'Aladino' reaccionó a la advertencia, utilizando la misma red social. El '10' de la 'Blanquirroja' publicó un emoticón de puño, dos corazones azules y uno blanco, una pelota de fútbol y unas manos en oración.

Como se recuerda, Comando Sur se mostró enégico con Cueva, tras faltar a un entrenamiento a inicios de julio donde mostraron todo su malestar por el accionar de 'Aladino'.

"Te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio y te quedaste por allá metiéndote una tremenda juerga ayer domingo de noche sabiendo que al día siguiente tenías que estar en Lima para entrenar con el equipo. Simplemente te llegó todo y no apareciste en el entrenamiento el día de hoy", indicaron en aquella oportunidad.

Asimismo, la barra principal de Alianza Lima aseguró que ningún jugador ha pasado por encima de la institución 'blanquiazul' y que "mucho menos" lo hará el volante de la 'Bicolor'.

"Le faltas el respeto a nuestra sagrada camiseta, a nuestros colores, a la mejor hinchada del país, a tus compañeros, a Alianza Lima. Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni siquiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres, simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable", sentenciaron.