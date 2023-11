¡Contundente! La Equidad cuestiona a Alianza Lima tras lenta recuperación de Pablo Sabbag: "No era la gran lesión"

El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, cuestionó la forma en la que actuó Alianza Lima en torno a la recuperación de Pablo Sabbag, delantero que prestaron a los 'Blanquizales' para este 2023. Según indicó, el atacante no tenía la gran lesión para que estuviera casi un semestre fuera.

En entrevista con un medio local, el dirigente colombiano se refirió al extenso proceso al que estuvo sometido el ariete de 26 años, que terminó alejándolo de los terrenos de juego durante casi la totalidad del Torneo Clausura.

"No entendemos de pronto que sucede con la recuperación de jugadores en ciertos clubes, es decir, nosotros lo operamos y lo recuperamos, y me preocupa el departamento médico, ya que el de La Equidad es reconocido como uno de los mejores departamentos médicos del mundo según la FIFA. Entonces, cuando él vino, pudimos trabajar con Pablo y enviarlo recuperado, pero realmente no era la gran lesión para que estuviera casi un semestre fuera", expresó el presidente de La Equidad a El Comercio.