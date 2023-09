¡Contundente! Presidente del PSG responde a Lionel Messi: "Era delicado hacer algo en el estadio"

El presidente del París Saint Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, respondió a Lionel Messi tras quejarse de ser el único campeón del mundo que no recibió el reconocimiento de su club.

En declaraciones para RMC Sports, el mandamás del club parisino aseguró que era delicado realizar una celebración en el Parque De Los Príncipes, debido a que debían respetar a Francia y a sus compañeros que jugaron la final de Qatar 2022.

Asimismo, Al-Khelaifi recordó que el PSG le realizó un homenaje para la 'Pulga' tras coronarse campeón del mundo, tanto en el entrenamiento como en un ambiente privado.

Por otro lado, el presidente del club francés se pronunció por primera vez desde que cerró el mercado de fichajes sobre Kylian Mbappé y solicitó el Balón de Oro para la 'Tortuga' este año.

En entrevista con el humorista argentino, Migue Granados, la 'Pulga' señaló que mantiene una buena relación con Kylian Mbappé y sus excompañeros del club parisino y apuntó que "era entendible" que no le celebraran su campeonato mundial en Qatar, ya que vencieron a Francia en la final de la competición de la FIFA.

"Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno", mencionó.

Asimismo, el astro argentino indicó que su paso por el PSG no fue el esperado, debido a que no lograron conquistar la UEFA Champions League.

"Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeon del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así", agregó.