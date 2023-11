¡Contundente! Representante de Juan Reynoso: "Querían su renuncia y eso no se va a dar"

El representante de Juan Reynoso, Mathías Fariña, confirmó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pidió la renuncia del entrenador peruano, pero este último no piensa tomar tal decisión.

En diálogo con un medio local, el abogado precisó que la postura del 'Cabezón' no está ligada a un "tema económico" sino que buscan que se cumplan los acuerdos firmados con la FPF.

"No es un tema de plata. Queremos que se cumpla con lo sustancial que es el trabajo del cuerpo técnico. Desde la FPF, ya me hicieron saber que querían la renuncia de Juan y eso no se va a dar", expresó en PBO.

"Estamos pidiendo la continuidad del proyecto deportivo de Juan Reynoso. Cuando se firmó el contrato se fue muy claro entre todos que esto no es un tema de resultados si no de un proceso largo. Esta situación se habló de antemano, si no no hubiese arreglado Juan", agregó.