Cristal tropieza y el 'Clausura' al rojo vivo: ¿Qué partidos le quedan a la 'U', Alianza, 'SC' y Melgar?

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal volvió a tropezar en esta recta final del Torneo Clausura. Esta vez los 'Celestes' cayeron goleados en la Ciudad Imperial ante Cusco FC, ello hace que la lucha por la punta entre Universitario de Deportes, Alianza Lima, FBC Melgar y el propio 'SC' se ponga al rojo vivo ante la paridad de puntos.

¿Cómo va la tabla y cuál sería el posible desenlace?

En estos momentos, los arequipeños están en lo más alto del campeonato con 32 puntos (y un partido más). Por su parte, los 'Cremas' tienen las mismas unidades aunque con 15 juegos disputados. Los 'Blanquiazules' y 'Celestes' tienen 30 puntos, y la misma cantidad de partidos restantes.

Ante dicha situación, los 'Merengues' tienen la primera opción para gritar campeón; puesto que podrían alcanzar las 41 unidades al término del certamen, mientras que 'AL' y los 'Rímenes' solo 39. Los arequipeños se complican aún más por tener solo dos partidos más para sumar (38).

Universitario

Los 'Cremas' tienen una compleja salida a Cusco para continuar con el sueño de la estrella número 27, así como los partidos en condición de local frente a UTC de Cajamarca y Sport Huancayo.

F17: Universitario vs. UTC

F18: Cusco FC vs. Universitario

F19: Universitario vs. Sport Huancayo

Alianza Lima

Los 'Grones' tienen la difícil tarea de vencer a Binacional, en Juliaca, y recibir a la sorpresa del Torneo Clausura, ADT de Tarma. Además, cerrar el campeonato en Cusco contra Deportivo Garcilaso.

F17: D. Binacional vs. Alianza Lima

F18: Alianza Lima vs. ADT

F19: D. Garcilaso vs. Alianza Lima

Sporting Cristal

Tiago Nunes y sus pupilos deberán vencer a 'Huancayo' en Lima, visitar la 'Ciudad Imperial' para derrotar a Cienciano, y finalmente someter a Alianza Atlético en el Estadio Nacional.

F17: Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

F18: Cienciano vs. Sporting Cristal

F19: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

FBC Melgar

El equipo liderado por Bernardo Cuesta necesita vencer categóricamente a Carlos Mannucci, esperar que en la jornada 18 se registren resultados beneficiosos, e imponerse en Juliaca ante Deportivo Binacional para ganar el 'Clausura'.

F17: FBC Melgar vs. Carlos Mannucci

F18: Descansa

F19: Binacional vs. FBC Melgar

Como se recuerda, el Torneo Apertura fue obtenido por los 'Íntimos' por lo que en caso de conseguir el segundo torneo de la Liga 1 sería declarado campeón nacional de manera automática.

De esta manera, el tropiezo de Sporting Cristal hace soñar a Universitario con el Torneo Clausura, mientras que Alianza Lima y FBC Melgar se lamentan por los puntos repartidos en 'Matute'.