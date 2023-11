¿Cuándo anunciaría la FPF la salida de Juan Reynoso de la Selección peruana?

El periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez, informó cuándo anunciaría la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la salida de Juan Reynoso. Según precisó, el entorno del 'Cabezón' y la FPF ya se han reunido para resolver este tema, el cual pasa solo por un asunto económico.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, Panez comentó que hasta el momento no hay "anuncios oficiales", sin embargo, hay "trascendidos" que indicarían que el fin del 'Ajedrecista' dentro de la selección está por llegar.

Asimismo, el periodista señaló que el retraso en el anuncio de la salida de Reynoso se trata de un asunto económico. Según detalló, del lado del 'Cabezón', habrían pedido 2 millones y medio de soles. Sin embargo, la Federación no estaría dispuesta a aceptar tal 'oferta'.

"No está dispuesta a aceptar está propuesta, pero digamos que es un inicio. Según lo que me cuentan, esta negociación no se va a dilatar tanto, simplemente tenemos que estar atentos para lo que finalmente se resuelva", expresó.