"De la Copa América no pasa": se definen los detalles de la salida de Lionel Scaloni de la Selección Argentina

El paso de Lionel Scaloni por la Selección Argentina ha sido fantástico, rompiendo récords, ganando títulos -una Copa América y Copa del Mundo entre ellos- y asentándose como una leyenda del fútbol de su país. Sin embargo, su permanencia como técnico de la 'Albiceleste' podría estar llegando a su fin.

La incertidumbre inició luego de la victoria ante Brasil, donde Scaloni dejó entrever que su continuidad al mando del banquillo de Argentina podría estar cerca de terminar,

Aunque nada se ha oficializado aún, múltiples periodistas especializados en la Selección Argentina han compartido información que demostraría que Scaloni ya ve el final de su etapa con la 'Albiceleste'.

El entrenador apuntaría a la Copa América de Estados Unidos 2024 como su última competencia al mando del equipo, buscando también retirarse como técnico del combinado nacional de su país con un nuevo título.

Según el periodista Ariel Senosiain de TyC Sports, habría un polémico motivo por el que Scaloni no seguiría al frente de su selección.

Senosiain menciona que el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia, no le habría entregado el monto económico correspondiente a la victoria de la Copa del Mundo 2022.

"Me reconocieron que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago", señaló para DirecTV Sports.

El informante comenta que esta situación no sería la única que habría generado el malestar de Scaloni, que no habría entablado una buena relación con los dirigentes en los últimos meses.

"Esa situación a mí me la definían tanto en el vestuario como hace un rato nada más como una más que hay que solucionar hablando. Yo le agregaría pagando, en caso que sea económico. A mí me han comentado que el premio del Mundial no se pagó. ¿Es suficiente para que Scaloni diga lo que dijo? Creo que no. Pero en la suma de datos insuficientes quizás encontremos el malestar", comentó.