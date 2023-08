¡De vuelta a casa! Universitario de Deportes entrenó en el Estadio Lolo Fernández después de 23 años

Universitario de Deportes ('U') entrenó en su emblemático Estadio Lolo Fernández luego de 23 años, en la previa del partido de este sábado 12 de agosto ante Deportivo Binacional por la fecha 8 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el entrenador de los 'cremas', Jorge Fossati, destacó que el primer equipo realice trabajos en el recinto deportivo ubicado en el distrito de Breña, ya que es importante para el sentido pertenencia de los jugadores.

"Venir acá, para nosotros, es un momento importante. No sabía, sinceramente, que iba a estar parte de nuestra hinchada, pero me parecía una buena idea por el sentido de pertenencia de los jugadores. Esto es un lugar histórico para el club, no es cualquier cosa, no es una canchita que la armaron hace tres semanas", declaró.