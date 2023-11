¿Decepcionado? Oliver Sonne tira la camiseta de la selección tras no debutar en Perú vs. Venezuela

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Oliver Sonne se enojó y tiró la camiseta de la selección luego de no jugar en el partido Perú vs. Venezuela. El danés-peruano fue convocado para 4 encuentros, sin embargo, Juan Reynoso no lo hizo debutar en ninguno de ellos.

¿Decepcionado?

Ayer martes, 21 de noviembre, Perú empató 1-1 ante Venezuela en el Estadio Nacional, a pesar de que llevaban la ventaja con el gol de Yoshimar Yotún en el minuto 17 del primer tiempo de la sexta fecha de las Eliminatorias 2026.

En un momento del enfrentamiento, Oliver Sonne fue llamado al área de entrenamiento para empezar realizar ejercicios de calentamiento, todo indicaba que su momento de debutar con la 'Blanquiroja' había llegado.

Cabe mencionar que algunos de los jugadores que entrenaron con el 'vikingo' en ese momento fueron: Paolo Guerrero, André Carrillo, Sergio Peña y Miguel Trauco. De los cuales, el 'depredador' y la 'culebra' si fueron llamados para ingresar a la cancha.

El marcador apuntaba los 32 minutos del segundo tiempo, y con el ingreso de dos figuras se descartó que Oliver Sonne haga su debut con nuestra selección. Según los narradores del evento, el danés-peruano tuvo una inesperada reacción.

Efectivamente, Sonne tiró la camiseta al piso por la molestia de no haber sumado minutos y, al instante, Miguel Araujo le llama la atención, la recoge y la tira hacia atrás.



Esta vez sí se fue molesto el lateral.



📸: José Carlos Serrano / @jcserranoq pic.twitter.com/gxEIr1Gmet — Franco Rojas (@FrancoRojasP) November 22, 2023

"Oliver Sonne no va a ingresar a la cancha [...] La cara de decepción de Oliver Sonne, es el último en acercarse al banco de suplentes pero con una mirada de desolación, esperaba su debut", se escuchó inicialmente.

Como se recuerda, el 'Cabezón' Reynoso dijo que había una probabilidad de que el flamante peruano ingrese a jugar contra la 'vinotinto', sin embargo, eso no se cumplióPor ello, Sonne habría tirado la camiseta rosada en señal de decepción.

"Miren que tiró la camiseta Sonne. No le generó ninguna gracia que Reynoso públicamente no cumpla su palabra. Son contextos distintos lo que uno dice en la competencia y lo que pasa en la cancha, pero no lo aseguró Reynoso, lo dejó como una posibilidad", agregaron.

¿Reynoso seguirá como DT?

Tras el término del partido, el director técnico de Perú, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa donde detalló que aún piensa seguir liderando al equipo de la 'Blanquirroja' hasta el 2025. Asimismo, expresó que "no viene al caso seguir dando más razones" porque respeta la opinión de la 'hinchada'.

"Decir me voy no es un mensaje que quiero dar al ciudadano de a pie", comentó el popular 'Cabezón' ante los rumores de que Juan Carlos Oblitas, haya solicitado su renuncia.

De esta manera, Perú terminó el partido con un empate 1-1 ante Venezuela, equipo de Fernando Batista, por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, donde Oliver Sonne no realizó su esperado debut.