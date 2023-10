¡Defiende a Reynoso! Juan Carlos Oblitas critica declaraciones de Gareca: "Parecieron desafortunadas"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, criticó las declaraciones de Ricardo Gareca sobre los jugadores peruanos, ello tras lo dicho por Juan Reynoso luego del partido ante Argentina.

En conferencia de prensa desde la Videna, el directivo de la 'Blanquirroja' indicó que las palabras del 'Tigre' no lo sorprendieron, debido a que "es algo que siempre lo ha dicho". También, apuntó que la fecha del evento fue determinada por la empresa que contrató al exentrenador de Vélez.

"Tengo entendido que Ricardo (Gareca) tiene compromisos comerciales con determinadas empresas. Es lógico, cuando se firman estos compromisos, las fechas las ponen las empresa que contratan. Lo que declaró en esa conferencia privada es algo que siempre lo ha dicho y a mí no me causó sorpresa. Lo que sí, fueron dichas en un momento inoportuno", declaró.

Asimismo, el 'Ciego' señaló que conversó con Reynoso sobre las declaraciones de Gareca y aseguró que el exdirector técnico de Universitario de Deportes ('U') quiere lo mejor para la Selección Peruana.

"Yo espero, conozco a Ricardo, que no haya sido su intención. Esto lo he conversado con Juan (Reynoso), con Agustín (Lozano) no toque ese punto, pero con Juan sí lo he conversado. A veces decimos frases que no son en el momento adecuado, pero todos conocemos a Ricardo y saben que es un tipo que ha tenido una estancia feliz en Perú y que estoy seguro de que quiere lo mejor para la Selección", agregó.