¡Drástica decisión! Álex Valera y Ángelo Campos sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FPF

25/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios días de investigación, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la drástica decisión de suspender al jugador de la 'U', Álex Valera, y al guardameta de Alianza Lima, Ángelo Campos, por 4 fechas del inicio de la Liga 1 Betsson 2024.

Además, ambos deportistas deberán pagar una multa de 2 (UIT) por las infracciones que han cometido, y tendrán la oportunidad de apelar a dicha sanción.

¿Qué pasará con Ángelo Campos?

El arquero blanquiazul, Ángelo Campos, ondeó durante varios minutos la bandera de su club en el Estadio Monumental, previo a la primera final de ida contra Universitario de Deportes, lo que generó gran polémica entre los hinchas y se pidió tomar medidas drásticas por considerarlo como una forma de incitar a la violencia.

En ese momento, el administrador temporal de la 'U', Jean Ferrari, pidió sancionar de oficio al arquero de Alianza Lima, tomando como ejemplo la sanción que recibió la jugadora 'blanquiazul', Sandy Dorador, por los polémicos gestos que realizó tras vencer 4-1 a las 'leonas' en el Estadio Alejandro Villanueva.

Por ello, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF) determinó que el fallo contra él sería por infringir el artículo 66 del RUJ-FPF.

"Suspender por cuartro partidos al señor Ángelo Campos Turriate por haber infringido el artículo 66 del RUJ-FPF. Esta suspensión deberá ser aplicada conforme a lo regulado en el numeral 1 del artículo 20 del RUJ-FPF", se lee en el apartado referente al jugador íntimo.

Sanción contra Álex Valera

Por su parte, el delantero del club merengue, Álex Valera, fue castigado por insultar al árbitro Edwin Ordóñez, el pasado 17 de abril, tras ser expulsado en un encuentro que Universitario disputó ante el equipo de Deportivo Municipal por la fecha 12 del Torneo Apertura.

"Por haber incurrido en el supuesto de ofensa al honor en contra del árbitro Edwin Ordoñez (a quién llamó 'hijo de p***')", se lee en el apartado en referencia al jugador crema, en referencia al artículo 55 del RUJ-FPF.

¡Cierran Matute!

Al parecer, el club íntimo no atraviesa su mejor momento, ya que no solo no contarán con la participación de su arquero estrella, sino que no podrán jugar en su estadio Alejandro Villanueva por siete meses, debido a que la FPF decidió cerrarlo e imponerles una multa de 20 UIT.

"Sancionar al club Alianza Lima con el cierre de su estadio (Estadio Alejandro Villanueva) por el periodo de siete meses computados desde la notificación de la presente decisión, conforme a los considerandos desarrollados en la presente resolución", se lee en el documento extendido hacia el club íntimo.

De esta manera, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol reveló que el jugador de Universitario de Deportes, Álex Valera y el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, serán suspendidos por cuatro fechas de la Liga 1 2024.