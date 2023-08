¡Efecto Messi! MLS analiza parar en fechas FIFA para no perder al astro argentino

El entrenador de Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, indicó este martes que ve "probable" que la Major League Soccer (MLS) decida paralizar la competición durante las fechas FIFA para evitar que jugadores estrellas, como Lionel Messi, se pierdan partidos.

En conferencia de prensa en la previa al partido de este miércoles contra el Nashville, el estratega argentino apuntó que esta medida se tomaría a partir de 2024.

Cabe mencionar que el Inter Miami se quedará sin 'La Pulga' en un momento clave de su temporada por el inicio de las Eliminatorias.

Por otra parte, 'Tata' Martino informó que el campeón del mundo en Qatar 2022 fue suplente en la visita ante New York Red Bulls para gestionar energías.

"El partido que necesitaba para tener un poco de recuperación fue el pasado en Nueva York, lo mismo que con Sergi Busquets así que si no hay ningún inconveniente va a ser del partido", mencionó.

Asimismo, el entrenador de Inter Miami señaló que los esquemas de juego utilizados en los partidos los utilizan pensando en cómo Messi puede tener mayor participación en el juego.

"Es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él y la manera en la que nosotros podemos lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos usando, siempre lo hacemos pensando en cómo él puede tener mayor incidencia dentro del partido. Hasta ahora en ese sentido vamos bien porque el resto de futbolistas entienden muy bien cuál es la idea", agregó.

En esa misma línea, Martino elogió el pase que dio Messi a Benjamín Cremaschi en la acción que llevó al segundo gol del equipo de Florida ante Nueva York, obra del astro argentino que se volvió viral en las redes sociales.

"Es la primera que vez que yo creo que veo no menos de diez veces el pase. Cuando tuve la oportunidad de jugar al fútbol a mí me gustaba mucho el pase de gol, y realmente no descubro por ningún lado como lo vio Cremaschi", aseguró.