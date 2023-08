El contundente mensaje de 'Puma' Carranza contra el arbitraje peruano: ¿Qué dijo?

El arbitraje del partido de ADT vs. Universitario de Deportes sigue dando que hablar. El 'Puma' Carranza fue el último en pronunciarse sobre este duelo, que le terminó costando el liderato al equipo de Jorge Fossati.

Con su característico temperamento, el exjugador crema opinó sin tapujos sobre la actuación de Joel Alarcón, juez central del mencionado juego, en la misma línea que Jean Ferrari, administrador temporal de la 'U'.

El jugador histórico arremetió contra el sistema arbitral peruano, indicando que "acá todo es un asco y todo está manejado". Asimismo, rememoró que esta no fue la primera vez que los 'Merengues' habrían sido víctimas de la injusticia.

Por otro lado, Carranza mencionó que lo sucedido a Universitario no solo molesta a los seguidores cremas, sino a todos los fanáticos del balompié nacional. No obstante, aseguró que en este deporte ocurren esta clase de situaciones inevitablemente.

"Todo esto molesta, fastidia e incomoda. No solo a Universitario, sino a todos. El fútbol está digitado, todos lo sabemos. Uno puede romperse el alma, ser el mejor, pero siempre habrán irregularidades en el fútbol. Se tiene que ver bien todo esto", indicó.

"Después lloran, no cobran, no revisan el VAR. Todo está manejado, no es la primera vez. En el fútbol siempre se ha visto todo esto", agregó.