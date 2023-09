El contundente mensaje de Renato Tapia tras su convocatoria: "Los que estamos aquí somos los mejores del Perú"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El volante de la 'Blanquirroja', Renato Tapia, se refirió a las bajas que sufrieron en la antesala del partido contra Paraguay. Según indicó, "choca bastante" cuando jugadores importantes quedan fuera, pero los que están preparándose para participar del inicio de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026 son los "mejores" del Perú.

El mensaje de Tapia

En conferencia de prensa, el participante del Mundial Rusia 2018 indicó que todos los convocados se encuentran capacitados para enfrentar duelos de esta clase e importancia.

"Siempre que los jugadores que son importantes no están, choca bastante, pero creo que todos estamos capacitados para enfrentar esta clase de partidos. Los que estamos aquí somos los mejores del Perú". declaró.

El jugador del Celta de Vigo sostuvo que quienes están entrenando a las órdenes de Juan Reynoso, director técnico del 'Equipo de todos', deben creerse los mejores para afrontar los duelos contra la 'Albirroja' y Brasil de la mejor manera.

"Hay que mentalizarse que somos iguales o mejores que los que están y los que no. Con ese pensamiento vamos a afrontar esta eliminatoria muchísimo mejor", añadió en su intervención.

Finalmente, el ex-Feyenoord Rotterdam aseguró que no le preocupa no haber contando con tantos minutos con el equipo español; puesto que lleva un estricto entrenamiento con su club y de forma personal.

Los convocados

El pasado 1 de septiembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la lista de convocados de la selección nacional para enfrentar a Paraguay y Brasil en el inicio de las Eliminatorias. No obstante, esta relación fue actualizada este domingo tras la lesión de Anderson Santamaría y Pedro Aquino.

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Renato Solís.

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Marcos López, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram y Carlos Ascues.

Mediocampistas: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Piero Quispe, Jesús Castillo.

Delanteros: André Carrillo, Jhamir D'Arrigo, Jostin Alarcón, Paolo Guerrero, Raúl Ruídiaz, Alex Valera, Andy Polo y Joao Grimaldo.

¡A estadio lleno!

Justamente, la Selección Paraguaya de Fútbol anticipó que todas las entradas que se habían puesto en venta para el partido contra Perú han sido agotadas completamente "¡A estadio lleno! Las entradas para el juego entre la Albirroja y Perú están totalmente agotadas (28 mil localidades)", se lee en la publicación.

