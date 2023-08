El emotivo mensaje de Mauricio Larreira tras vencer a Sport Huancayo: "Al hincha blanquiazul lo invito a soñar"

El director técnico de Alianza Lima, Mauricio Larreira, envió un mensaje de esperanza a la hinchada 'blanquiazul', tras vencer a Sport Huancayo por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Durante la conferencia de prensa post partido, el uruguayo instó a los seguidores del bicampeón nacional a soñar con el tricampeonato en esta temporada.

Por otro lado, el estratega agradeció a sus jugadores por mantener su idea de juego en todo momento, pese a las dificultades que tuvieron para marcar el único gol de la noche en 'Matute'.

En ese sentido, apuntó que la falta de efectividad viene jugándoles en contra al momento de "cerrar los juegos". Y es que en los últimos dos partidos, Alianza solo anotó dos goles y tuvo serias complicaciones para ello.

Por otro lado, Larreira destacó el empate conseguido en la altura de Cusco, la semana pasada; dado que ayudó a su escuadra a ganar confianza y generar un ambiente de armonía en búsqueda del campeonato nacional.

"El partido bisagra fue el primero, lo que metió el equipo, la actitud, a una semana de trabajo, generar un ambiente de armonía en el club, el partido que viene es importante, vamos despacio y viendo cómo están los muchachos, las recuperaciones, etc", comentó.

Finalmente, el charrúa dijo desconocer el estado físico de Christian Cueva, quien se lesionó ayer a mitad de juego; puesto que el informe clínico aún no pasó por sus manos.

"Las lesiones hasta no tener el informe médico, no sabemos qué gravedad tienen, por allí el cansancio de los dos partidos consecutivos puede ser la razón y ojalá que no sean de gravedad", añadió en su intervención.