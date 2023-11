"El éxito del otro no es bien visto": ¿Por qué Alianza apagó las luces en Matute y evitó celebración de la 'U'?

En entrevista con Exitosa, el sociólogo Jerjes Loayza explicó por qué Alianza Lima apagó las luces en el estadio Matute y evitó la celebración de Universitario de Deportes ('U'). Desde su punto de vista, el especialista consideró que podría deberse a la "actitud criolla" y su relación con el fútbol.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el especialista indicó que muchos peruanos observan el éxito ajeno de forma negativa y hacen todo lo posible para invisibilizarlo.

Asimismo, Loayza aseguró que no es una actitud de envidia sino una manera de sobrellevar la vida. También, apuntó que en el deporte nunca se reconoce al adversario.

En esa misma línea, el sociólogo manifestó que la acción del club 'blanquiazul' refleja la poca visión para poder pensar en la salubridad y la seguridad de las personas que asistieron en el estadio Alejandro Villanueva.

Además, el especialista expresó que pedir disculpas es percibido como aceptar el error, por lo que si el rival me gana "apago la luz para que nadie lo celebre" y así sentirse ganador.

"Pedir disculpas es aceptar el error. A veces cometemos muchos errores que no los vemos como errores. Es la ley del más vivo. Entonces, si el otro me gana le apago la luz para que nadie lo celebre y así me siento ganador. Soy el vivo, el criollo. Al final terminé riéndome al último. No es una actitud de persona, es una actitud general y lo hacemos en la vida", añadió.