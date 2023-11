¡El fútbol de luto! Fallece jugador ghanés tras desplomarse en pleno partido

El jugador ghanés, Rapahel Dwamena, falleció este sábado al desplomarse mientras se encontraba disputando un partido de la Superliga albanesa.

En medio de un día lleno de pasión y emoción por el fútbol, la noticia del inesperado fallecimiento de Raphael Dwamena, quien jugaba actualmente en el Egnatia, conmocionó al mundo entero.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de televisión, se observa que, al minuto 24 del partido, el jugador ghanés se desvanece en plena cancha, causando el susto de todos los presentes.

En seguida, el árbitro se acerca al Dwamena y pide al personal médico ingresar para que le brinden atención inmediata; sin embargo, pese a su rápido actuar y traslado al hospital más cercano todo fue en vano.

Con una amplia experiencia en clubes como Levante y Zaragoza, el atacante ghanés era bastante conocido por su habilidad en el campo, así como su dedicación y compromiso con el deporte que más amaba.

No obstante, su carrera como deportista también estuvo marcada por problemas en su salud que fueron muy significativos.

En enero del 2020, el deportista fue sometido a una operación en Zaragoza, donde llegó a instalarse un dispositivo en el corazón luego de sufrir percances similares.

Pese a las advertencias médicas y las recomendaciones de no volver a jugar más el fútbol, Dwamena insistió en su deseo de volver a las canchas.

"Entiendo que cualquier persona normal tendría miedo, pero no me rindo. He visitado a tantos médicos. Cada uno dice algo diferente. Respeto las opiniones, los diagnósticos, pero no los tomo en serio, a veces tengo que reírme. Sólo una persona puede decirme que es hora de parar: el Señor", declaró el futbolista a un medio internacional.