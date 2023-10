¡El heredero del 'Bicho! Al Nassr contrató al hijo de Cristiano Ronaldo, que buscará jugar junto a su padre

El presente de Cristiano Ronaldo no puede ser mejor. El delantero portugués de 38 años está firmando una temporada de escándalo en el Al Nassr, y como si fuera suficiente, su hijo mayor acaba de firmar por el equipo Sub13 del cuadro árabe, con un objetivo claro: disputar un partido con su padre a futuro.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo Jr. portará la dorsal '7' al igual que su padre, buscando seguir su ejemplo. Pero lo más resaltante de esta contratación, es que se podría terminar cumpliendo el deseo de CR7.

Como manifestó en una entrevista cuando aún jugaba en Juventus, el 'Bicho' indicó que su hijo le hizo conocer su deseo de poder debutar en un partido junto a él.

A pesar de tener únicamente 13 años, Cristiano Ronaldo Jr. ha tenido la chance de jugar en las inferiores del Real Madrid, Juventus y Manchester United. Sus estadísticas y juego sorprendieron a los entrenadores de estos clubes, siendo su última campaña en Italia la más espectacular de todas.

'Cristianinho', como popularmente lo llaman, llegó a anotar 25 goles en apenas 8 partidos. Si bien los anotó en categorías inferiores, no dejan de ser números escandalosos para cualquier delantero.

Las grandes cualidades del hijo del 'Bicho' son la técnica que tiene para controlar el balón y su remate a portería, el cual es muy similar al de su padre.

Con un doblete espectacular anotado el pasado viernes frente a Bosnia, Cristiano Ronaldo alcanzó los 40 goles en este 2023. Esta marca lo convierte en el máximo goleador del año calendario, superando incluso a Erling Haaland, Kylian Mbappé o Harry Kane.

Vale mencionar que el portugués, a diferencia de sus competidores, tiene 38 años, y si bien se encuentra jugando en la liga árabe, su rendimiento con Portugal ha sido igual de extraordinario.

El plan de CR7 es claro; jugar la Eurocopa 2024. Para ese entonces, tendrá 39 años, pero parece no ser un problema para él, debido a que ha manifestado en múltiples ocasiones sus intenciones de seguir jugando fútbol a nivel profesional por varios años más.

"Sucedieron cosas en mi vida, tanto profesional como personal, que me hacen pensar en el corto plazo. No puedo hacerlo de otra manera y decir: 'Oh, voy a jugar hasta los 41,42...'. No tengo esos objetivos. Se trata de disfrutar del momento. Mi cuerpo está respondiendo y estoy disfrutando el momento. Estoy contento tanto en mi club como con la selección. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró luego de un partido clasificatorio este año.