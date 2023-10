"El Perú lo necesita": Mauricio Larriera respaldó a Christian Cueva tras empate ante ADT

El entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, respaldó a Christian Cueva tras las críticas por empatar 0-0 ante ADT en el Estadio Alejandro Villanueva y aseguró que "el Perú lo necesita".

En conferencia de prensa, el director técnico de los 'blanquiazules' indicó que la situación de 'Aladino' es particular, debido a que no logra sacar su mejor rendimiento en el campo.

"El caso de Christian es bien particular. No logra ser el Cueva que todo el mundo conoce, pero se está entrenando, hay que seguir trabajando con él. Yo creo que el Perú lo necesita", declaró.

Por otro lado, Larriera apuntó que el partido fue complicado y eso se debió a que el equipo visitante controló el partido por momentos. También, manifestó que es complicado tratar de alinear el estilo que quiere plasmar con resultados.

Asimismo, el 'charrúa' aseveró que su estilo "no es para gustar, es para ganar" y expresó que en el segundo tiempo hubo momentos de la forma de jugar que está buscando para el club de La Victoria.

"En el segundo tiempo aparece más el estilo que queremos. Ese estilo no es para gustar, es para ganar. En el segundo tiempo hubo pasajes de una forma de jugar que es la que estamos buscando y otros momentos fueron a corazón, a impulso. Nos acercamos y apareció el juego del equipo que queremos", agregó.

Finalmente, el entrenador de los 'íntimos' se refirió sobre el momento de Gabriel Costa y sostuvo que no ve una involución del exjugador de Colo Colo desde su llegada al Perú.

"Yo veo distinto a lo que ven todos y no veo una involución para nada desde que llegamos, he visto también rendimiento fluctuante, futbolistas que en un partido andan mejor y en otros no tanto. Hay que tener en cuenta que lo que más deseamos es darle continuidad a un equipo para que haya un estilo de juego", puntualizó.