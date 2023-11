¿El reemplazo de Juan Reynoso?: Conoce al entrenador que podría dirigir a Perú, según prensa argentina

Tras los últimos resultados de Juan Reynoso con la Selección Peruana, han empezado a sonar nombres que podrían sustituir al entrenador nacional en la 'Blanquirroja'.

De acuerdo a TNT Sports Argentina, Jorge Sampaoli es uno de los entrenadores que se perfila a ser candidato para dirigir a la 'Bicolor' ante una posible salida del 'Cabezón'.

Actualmente el argentino se encuentra sin actividad, luego de su último paso por el Brasileirao donde fue destituido de su cargo en Flamengo, tras una seguidilla de malos resultados. Como se recuerda, 'Sampa' llegó a dirigir clubes de primera división en el Perú como Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal.

El exentrenador de Universitario de Deportes ('U'), Ricardo Gareca, aseguró que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respeta los procesos de los entrenadores, por lo que ve "muy improbable" su retorno al país. También, elogió las capacidades de Juan Reynoso como entrenador.

Asimismo, el 'Tigre' afirmó que todo lo que tenga que ver con Perú siempre le va a producir una nostalgia muy linda, ya que resaltó que es una selección peruana que tiene jugadores que tuvo por mucho tiempo.

"Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos porque son muchachos que los tuve yo, y es una selección que tuvimos muchos años. Todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una fea", añadió.