El reflexivo mensaje de Edison Flores tras ser desconvocado por Juan Reynoso

El volante ofensivo de Universitario de Deportes, Edison Flores, se refirió a su desconvocatoria al 'Equipo de todos', por decisión de Juan Reynoso, tras presuntas molestias musculares. Ello, en el marco de los partidos de la Selección Peruana de Fútbol frente a Paraguay y ahora Brasil por las Clasificatorias de la Copa del Mundo 2026.

El participante del Mundial Rusia 2018 opinó por primera vez sobre su exclusión de 'La Bicolor', luego de haber participado del microciclo del 'Cabezón' con jugadores de la Liga 1 en primera instancia.

Con algo de molestia por el último juego de su equipo, Flores indicó que todos aquellos que representan al Perú en los certámenes internacionales están correctamente seleccionados por el entrenador de turno, que en este caso es Reynoso.

"Como siempre he dicho a mis amigos y compañeros que me preguntan, los que están en la selección peruana son los que tienen que estar y solo les deseo lo mejor", dijo al final del 'U' vs. Deportivo Municipal.