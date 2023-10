El sentido mensaje de Tiago Nunes tras perder ante Cienciano y casi despedirse del campeonato: ¿Qué dijo el DT?

Tiago Nunes, DT de Sporting Cristal, se refirió a la dura derrota que sufrió su equipo ante Cienciano, en Cusco, y los aleja del título de la Liga 1 en esta temporada. El brasileño se mostró reflexivo y emocionalmente golpeado por esta caída, como quedó reflejado en sus declaraciones.

En conferencia de prensa, el estratega de 43 años destacó las virtudes de sus dirigidos en dicho encuentro, pero también hizo hincapié en su falta de "claridad" para anotar goles en jugadas con superioridad 'celeste'.

A detalle, Nunes apuntó que esta deficiencia los llevó a perder valiosos puntos en el cierre del Torneo Clausura, donde tenían una ventaja considerable ante Universitario de Deportes, actual líder del certamen.

"Es difícil, en este momento, ver el factor exacto que haya influido para que el equipo no juegue bien. Pero todos los equipos sufren aquí, específicamente hoy, generamos situaciones de gol al igual que Cienciano (...) Creo que la situación de nuestras dificultades, al final del torneo, no pasan por hoy, no tuvimos claridad para meter los goles", señaló.