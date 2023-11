¿El sustituto de Carvallo? Guillermo Viscarra se pronunció sobre supuesto interés de Universitario: ¿Llegará?

Universitario de Deportes sigue en búsqueda de un arquero para el centenario de 2024 y todo haría indicar que habrían tocado las puertas de un guardameta boliviano. Y pese a que los rumores apuntaban como posible sustituto de José Carvallo a Carlos Lampe, hoy otro nombre figuraría en la agenda 'crema'.

El mencionado portero es Guillermo Viscarra, actual arquero de The Strongest y de la Selección de Boliva. Incluso, el propio futbolista altiplánico se pronunció sobre su posible fichaje por la 'U' el próximo año y no descartó ser nuevo jugador 'merengue'.

Y es que, en declaraciones a la prensa de su país, el mencionado portero indicó que su representante le notificó sobre un presunto interés de Universitario de Deportes en los últimos días. Sin embargo, aclaró que no habría visto a detalle dicha posibilidad aún.

"(¿Es real el acercamiento de la 'U'?) Algo me comentó mi representante, pero bueno, para analizar más todavía no he visto nada porque estaba festejando hasta ahorita y ahora me meto en lo que es The Strongest", declaró.