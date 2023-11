Eliminatorias al Mundial 2026: ¿Cómo va la tabla de posiciones tras la última fecha del 2023?

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado martes se jugó la última fecha de este 2023 en la que los países de Sudamérica se disputan por conseguir la ansiada clasificatoria al Mundial 2026. Las selecciones latinoamericanas tendrán que esperar hasta septiembre del 2024 para tener oportunidad de sumar nuevos puntos.

El prolongado receso permitirá tener tiempo para recuperar e idear nuevas estrategias que les permitan mejorar sus jugadas. Y es que el pasado 21 de noviembre se enfrentaron Paraguay vs Colombia en Asunción, Ecuador vs Chile en Quito, Uruguay vs Bolivia en Montevideo, Brasil vs Argentina en Río de Janeiro y Perú vs Venezuela en Lima.

¿Cómo quedó la tabla?

La tabla de posiciones se mantiene con Argentina liderando y el Perú en última posición, dejando a los hinchas con más incertidumbre sobre la posibilidad de volver a disfrutar de un mundial.

Argentina: 15 puntos Uruguay: 13 puntos Colombia: 12 puntos Venezuela: 9 puntos Ecuador: 8 puntos Brasil: 7 puntos Paraguay: 5 puntos Chile: 5 puntos Bolivia: 3 puntos Perú: 2 puntos

Resultados fecha 6

Paraguay vs Colombia

Con un gol de penal tempranero marcado por el delantero Rafael Santos Borré, Colombia logró una victoria de 1-0 en su visita a Paraguay, asegurándose un lugar destacado en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 este martes.

Perú vs Venezuela

Perú empató 1-1 ante Venezuela en el Estadio Nacional, a pesar de que llevaban la ventaja con el gol de Yoshimar Yotún en el minuto 17 del primer tiempo de la sexta fecha de las Eliminatorias 2026. Con este resultado, la 'Blanquirroja' se ubica en la última posición de la tabla con solo 2 puntos y la 'Vinotinto' en el cuarto lugar.

Uruguay vs Bolivia

Uruguay logró una contundente victoria de 3-0 sobre Bolivia en Montevideo en la sexta jornada, celebrando el retorno de su máximo goleador histórico, Luis Suárez. Con este triunfo, Uruguay alcanzó los 13 puntos y se colocó en la segunda posición de la tabla.

Brasil vs Argentina

En un clásico de las Eliminatorias sudamericanas, Argentina venció a Brasil 1-0 en el famoso Maracaná, estadio que ha llenado de alegrías y tristezas al equipo albiceleste. Durante este encuentro se produjo un enfrentamiento entre los hinchas de las tribunas. La policía intervino en las gradas para tratar de detener las peleas, pero a pesar de sus esfuerzos, la tensión entre los aficionados persistió durante varios minutos.

Ecuador vs Chile

Ecuador logró vencer a Chile 1-0 en un emocionante partido en Quito, llevándose consigo la satisfacción de una victoria después de la pérdida de tres puntos. La Tricolor consiguió imponerse en el estadio Rodrigo Paz Delgado gracias a un gol de Ángel Mena, quien castigó a los chilenos con un potente disparo con la zurda en el minuto 21.

De esta manera, la tabla de posiciones para las eliminatorias del Mundial 2026 terminó con Argentina en primer puesto y Perú en último lugar, luego de la última fecha de disputa de este 2023.