En defensa de Reynoso: Jaime Bayly explica por qué Perú ha sido un "desastre" en Eliminatorias (VIDEO)

Contrario a la opinión popular, el escritor Jaime Bayly defendió al entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, e indicó que no es el culpable de la situación que atraviesa la 'Bicolor' en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El también conductor de televisión sostuvo que el hoy estratega de Perú no es responsable del "desastre" de la 'Blanquirroja'. Y es que, para Jaime Bayly, Juan Reynoso no tendría grandes jugadores "para hacer" magia y conseguir buenos resultados.

De hecho, resaltó los atributos del popular 'Cabezón' y lo calificó como un entrenador correcto que ha sabido hacerse un nombre en el fútbol, especialmente en la liga mexicana, donde llegó a ser campeón con el histórico Cruz Azul.

"Perú está hundido al final de la tabla y me duele. No creo que sea culpa del entrenador Reynoso, que en su día fue un gran jugador y que en México triunfó por todo lo alto como entrenador. Yo creo que es un entrenador correcto, pero no tiene grandes jugadores. Entonces, no puede hacer magia", declaró.