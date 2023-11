¡En el equipo ideal! Paolo Guerrero fue elegido como el mejor delantero de la Sudamericana

Paolo Guerrero junto a LDU Quito se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2023. Sus tres goles aportados y su gran desempeño en el conjunto quiteño lograron que el peruano fuera incluido en el equipo ideal como el mejor delantero de todo el torneo.

El seleccionado peruano fue reconocido por la Confederación Sudamericana de Fútbol también llamada Conmebol, como el máximo '9' del segundo torneo de fútbol más importante de toda América del Sur.

Aunque cabe precisar que, este renombre llegaría con cierto demérito al 'Depredador' debido a que existen hasta otros 12 delanteros que lograron más anotaciones que él durante dicha competición futbolística.

Como se recuerda, el delantero nacional solo pudo anotar para su equipo en su debut y otras dos veces más durante la primera semifinal, siendo la mitad de goles que marcaron Benjamín Rollheiser, Adam Bareiro y Federico Santander.

A pesar de ello, Guerrero logró sumar un título más y una distinción individual más en toda su trayectoria como deportista profesional.

Además de Paolo Guerrero, los otros jugadores que integran la escuadra de la Copa Sudamericana son: Alexander Domínguez (LDU), Tinga (Fortaleza), Ricardo Adé (LDU), Leonel Quiñónez (LDU), Mauricio Martínez (LDU), Ezequiel Piovi (LDU), Zé Welison (Fortaleza), Marinho (Fortaleza).

Cierran la lista: Nicolás Fernández (Defensa y Justicia) y Gonzalo Mastriani (América Mineiro).

Luego de consagrarse campeón, Guerrero declaró a los medios y recordó cómo fue que llegó a LDU Quito tras su pronta salida de Racing debido a una decisión personal por no sumar minutos en el equipo del entrenador Fernando Gagó.

"He vivido momentos increíbles, desde el primer momento había un propósito, que era ganar la Sudamericana. Cuando rescindo con Racing, Zubeldía me llama y me dice 'te necesito, tengo certeza que contigo vamos a ganar la Sudamericana'. Eso fue lo que me movió y hoy estamos celebrando el campeonato", declaró el atacante peruano a los medios.