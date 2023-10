EN VIVO I Juan Carlos Oblitas tras derrotas de Selección Peruana ante Chile y Argentina: ¿Reynoso se queda?

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa tras las derrotas de la Selección Peruana ante Chile y Argentina. El 'Ciego' dio la cara ante la gran interrogante ¿Juan Reynoso se quedará? Esto dijo.

El exseleccionado nacional y actual directivo respondió a las preguntas de la prensa nacional, luego de días de incertidumbre por el bajo rendimiento del equipo del 'Cabezón', que se encuentra en novena posición de las Eliminatorias Mundialistas.

¿Agustín Lozano envió un dardo a Gareca?

"(Sobre la presunta indirecta a Ricardo Gareca) El lunes me reuní con Agustín Lozano. Desde mi punto de vista no podemos seguir echando gasolina en un momento crucial como este. Mi presencia es para bajar el tono de que esto llegue a buen puerto y que solo hablemos de la selección, no de otros temas. Dejar de lado los temas personales", expresó.

"Estamos preocupados"

"Con Reynoso me reuní y tuve una charla distinta a la de Lozano. Mi presencia es para evitar que se tejan una serie de comentarios al respecto. Estoy preocupado y Juan Reynoso también, como ustedes. A mí lo que me preocupa más es la selección. Esa empatía que habíamos logrado con la gente no la podemos perder, de ninguna manera. La selección es de las pocas cosas, o instituciones que permitió que la gente se una. Eso hablé con él. La parte técnica él debe decidir", sostuvo.

"Tuvimos una conversación tensa"

"Yo quisiera ver una mejora en lo que es el armado del equipo, ojalá que se logre, pero no tengo más que decir. La reunión que tuve con Juan fue muy franca, tensa, pero sincera", mencionó.

Sobre presencia del 'Tigre' en Lima

"Tengo entendido que Ricardo Gareca tiene compromisos comerciales en determinadas fechas con empresas que lo contratan. Lo que declaró en es conferencia privada es algo que siempre lo ha dicho él, no me causó sorpresa. Lo que sí creo es que fueron dichas en un momento inoportuno, por la cercanía del partido con Argentina y las declaraciones de Juan", dijo.

Tras arremetida de Reynoso a jugadores de la Liga 1

"Sí debemos tener cuidado con el tema de la Liga 1. Muchos jugadores del medio local son importantes para el equipo. Creo que no debemos gastarnos en esas situaciones. Todos sabemos que la liga nuestra no es de las mejores, no podemos tapar el sol con un dedo. Me pregunto que hemos hecho nosotros para mejorar la liga, y me incluyo", expresó.

¿Guerrero y Reynoso tuvieron un cruce?

"No recuerdo ni tengo una noticia sobre alguna discusión con Guerrero. Esas situaciones eran las que no iban sucediendo, se marchaban con cariño de ustedes (prensa) y de la gente. La reacción de Paolo creo que fue un exabrupto en ese momento, no he podido conversar con él. Seguro cuando vuelva podré charlar con él. Debemos controlarnos un poco. Soy reacio a hablar saliendo del aeropuerto o ingresando. Le tocó a Paolo y ojalá no le toque a otro futbolista", expresó.

¡En exclusiva!

Exitosa también se hizo presente en la conferencia de prensa. Ahí, Óscar Paz, periodista de nuestro medio, cuestionó a Oblitas si se siente escuchado en la FPF. Ello, teniendo en cuenta que los problemas de logística siguen perdurando.

"Yo asesoro, en mi contrato está asesorar. Hace poco le entregué a la secretaría general algunos lineamientos con respecto a licencias. Hay ciertos directivos que pidieron reuniones para cambiar ideas, pero no estamos avanzando. Si dijera lo contrario, estaría mintiendo y eso no va conmigo. Hace años habíamos estipulado algunas cosas con horarios y canchas, pero esto finalmente quedó ahí. ¿Nos están escuchando? No lo están haciendo, pero constantemente estamos atrás y en algún momento lo deben hacer", mencionó.

El 'Ciego' confirma lesión de Cueva

"En el caso de Christian Cueva, tiene un problema en la rodilla. Puede jugar, quiere, aunque también lo limita. Su no llamado es una decisión técnica, solo puede responder Juan", expresó.

Acerca de exclusión de Oliver Sonne

"Juan Reynoso no consideró a Oliver Sonne porque es una razón evidentemente técnica, no es porque no es moreno o rubio, la decisión es netamente técnica", señaló.

De esta manera, Juan Carlos Oblitas respondió a las preguntas de la prensa nacional, luego de días de incertidumbre por el bajo rendimiento del Selección Peruana, que se encuentra en novena posición de las Eliminatorias.