¡Enfadado! Lionel Messi cuadra a Ibai Llanos EN VIVO tras ganar el Balón de Oro: "No me gustó lo que hiciste"

El campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, ganó este lunes 30 de octubre su octavo Balón de Oro tras su gran mundial en Qatar 2022. Sin embargo, uno de los momentos más memorables ocurrió después de la mencionada ceremonia, donde el futbolista de Inter de Miami tuvo un enlace en vivo con Ibai Llanos.

Ello se debe a que cuando el popular streamer español felicitaba al astro argentino por este nuevo reconocimiento a su carrera, el ex Barcelona lo sorprendió al indicarle que estaba sumamente enfadado con él. ¿A qué se debía el malestar 'Lío'?

Los hechos quedaron registrado por la propia transmisión de Ibai Llanos, quien tiempo después publicaría el fragmento en el que el tenso episodio con Lionel Messi tuvo lugar.

Allí, se le escucha decir al futbolista argentino que no le gustó que leyera los mensajes entre ambos frente a todo su público, ya que lo que le envía, es solo para él. Por estar razón, señaló dejará "en visto" al español en una próxima ocasión.

"Estoy enojado contigo, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensajes y lo leíste todo público. No te voy a contestar más ahora, porque haces todo público, no tienes privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda y tú lo lees delante de todos", indicó.