¡Enfurecido! Sergio Peña fulmina a hincha que cuestionó su convocatoria con tajante respuesta

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Sergio Peña protagonizó un tenso momento en redes sociales a pocas semanas de los partidos de la selección peruana por las Eliminatorias 2026 luego de que un hincha cuestionara su posible convocatoria. El futbolista peruano no se quedó callado y respondió con todo.

¿Qué le dijeron a Sergio Peña?

Los hechos tuvieron lugar en la cuenta de Instagram de Erick Osores, donde el periodista deportivo anunció abiertamente quienes serían los jugadores que él convocaría para los partidos de Perú contra Brasil y Paraguay.

En dicho lista, Sergio Peña fue colocado entre los potenciales elegidos. Sin embargo, dicha nómina no fue del agrado de un hincha de la selección peruana, quien no dudó en cuestionar su posible llamado. Y es que, para este usuario, el jugador del Malmo no tendría el rendimiento necesario.

"Tan solo alguien que me diga qué ha hecho Sergio Peña para que sea convocado a la selección peruana", cuestionó el internauta.

Peña y su fulminante respuesta

Este polémico comentario llegó a las manos del volante de la Bicolor, quien tuvo una inesperada reacción. Y es que Sergio Peña propinó una tajante respuesta y enumeró todos los merecimientos que tendría para ser convocado por Juan Reynoso.

Respuesta de Sergio Peña.

Incluso, el ex Alianza Lima manifestó que espera verlo en el Estadio Nacional alentando a la selección peruana en este nuevo inicio de las Eliminatorias por el sueño mundialista.

"Estar en Europa 10 años, en la actualidad estar dos años en Malmo jugando Champions, Europa League, ganar una liga, una copa, estar peleando por ganar la segunda liga y en lo que va del año llevo jugando absolutamente todos los partidos, siendo el único jugador de mi equipo que arrancó en todos. Abrazo grande, nos vemos en Perú cuando vayas a alentar a la selección", respondió.

Perú, contra Brasil y Paraguay

Como se recuerda, Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, presentará la lista de convocados para las dos primeras jornadas de las Eliminatorias este viernes.

Frente a la expectativa por quienes serán los integrantes de la nómina, quienes sean llamados por el estratega peruano representarán a nuestro país contra Paraguay y Brasil, combinados a los que enfrentaremos el próximo 7 y 12 de septiembre, respectivamente.

De esta manera, Sergio Peña respondió a los cuestionamientos sobre su posible convocatoria a la selección peruana para enfrentar a Paraguay y Brasil. Y es que el llamado del mediocampista nacional fue criticado por un hincha en redes sociales, quien resultó fulminado con la respuesta del jugador del Malmo.