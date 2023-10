Entrenador de Chile negó ser favoritos ante Perú en el 'Clásico del Pacífico': Los antecedentes no tienen peso

El entrenador de Chile, Eduardo Berizzo, negó que sean favoritos ante Perú en el 'Clásico del Pacífico' y aseguró que los antecedentes en las Eliminatorias no tienen mucho peso.

En conferencia de prensa, el director técnico de la 'Roja' aseguró que no usa las estadísticas a favor del país del sur contra la Selección Peruana y apuntó que los partidos se definen por detalles.

"Lo de los favoritismos y los antecedentes, en una Eliminatoria tan compleja y cercana entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas", expresó.