Entrenador español revela que rechazó ser el nuevo DT de Alianza Lima: ¿No le convenció el proyecto?

A falta de la presentación oficial, todo haría indicar que Alejandro Restrepo sería el próximo DT de Alianza Lima. Sin embargo, antes de la oficialización del estratega colombiano, un entrenador español ha revelado que los 'blanquiazules' se contactaron con él, pero decidió rechazarlos.

Dicha confesión tuvo lugar en entrevista para Depor, donde el técnico Beñat San José se pronunció sobre el supuesto interés del equipo victoriano en contar con sus servicios para ser tomar las riendas del club en noviembre del año pasado.

Al respecto, el entrenador español no dudó en aceptar que sí hubo un acercamiento por parte de la administración 'blanquiazul', lo cual lo tomó como un motivo de orgullo, ya que sostiene que ser considerado por Alianza Lima lo hizo sentir honrado al tratarse de un equipo grande.

"Es verdad lo del contacto, me sentí honrado, porque Alianza es un grande, pero no pudo ser y me causaron gran impresión. (...) Siempre que suena el nombre de uno en grandes clubes es motivo de orgullo", indicó.