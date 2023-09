Entrenador de Paraguay: "A la hora de jugar, las estadísticas quedan de lado"

El entrenador de la selección de Paraguay, Guillermo Barros Schelloto, se pronunció sobre las estadísticas favorables de Perú en enfrentamiento entre ambos países.

En declaraciones a la prensa, el director técnico de la 'Albirroja' indicó que su objetivo es sumar los tres puntos de local en Ciudad del Este, por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Asimismo, Barros Schelloto señaló que el partido de mañana es diferente y reiteró su respeto por la 'Blanquirroja'.

"He visto la racha que Perú le ha sacado puntos a Paraguay, pero son estadísticas que a la hora de jugar mucho no sirven. Los dos equipos hace cuatro años atrás son muy distintos, en aquel momento, Perú venía de jugar el último Mundial. Hay una historia, hay que respetarla y hay que saber que el partido de mañana no es un partido que uno sale y gana", agregó.