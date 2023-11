¿Es el adiós? Lionel Scaloni pone en duda su continuidad con Argentina: "Necesito pensar un tiempo"

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó abiertamente que está planteándose abandonar a la 'Albiceleste'. Según indicó, "necesita pensar" porque la "vara está muy alta" tras conseguir el Mundial 2022 y la Copa América 2021.

En la última parte de su conferencia de prensa, el nacido en Pujato agregó que el seleccionado argentino necesita un entrenador con todas las "energías posibles" para afrontar los próximos retos pactados.

En ese sentido, el exlateral brindó un sentido agradecimiento a sus dirigidos. "Me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer", agregó.

Conocida estas declaraciones, Nicolás Otamendi, héroe del partido contra Brasil, manifestó su sorpresa tras lo dicho por Scaloni. A detalle, aseguró que intentarán hablar con él para conocer su postura definitiva.

"Nos llegó la información como a ustedes. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa. No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación", sostuvo.