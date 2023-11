"Esperamos su aliento y respaldo": Reynoso y su peculiar pedido a los hinchas a un día del Perú VS Venezuela

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas semanas, Juan Reynoso no ha tenido el apoyo total de los hinchas peruanos debido a que la Selección Peruana no pasa un buen momento en las Eliminatorias 2026. Es así que, el popular 'Cabezón' brindó una conferencia de prensa y aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes están esperando el Perú Vs Venezuela.

Como se sabe, nuestra selección está en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas un punto, esto después de varias derrotas consecutivas en nuestros enfrentamientos contra Bolivia, Chile y Paraguay.

" La bandera va más allá de alguna simpatía. Ojalá se los traslademos y hagamos sentir a los jugadores. Dios quiera que haya, desde la tribuna, aliento y respaldo", comentó el entrenador de la Selección Peruana a pocas horas el enfrentamiento contra la selección de Venezuela.

En esa misma línea, sostuvo que entiende el sentimiento de los hinchas, sin embargo, descartó que eso signifique que haya algún rechazo entre ambos lados, por lo que esta podría ser la oportunidad para que la 'bicolor' tenga una oportunidad en las Eliminatorias.

" Lo entiendo (al hincha) porque yo he sido hincha. Y más que molestarnos, nos motiva. Que esté rota o no (la relación), lo pensará cada quien", agregó.

Como se recuerda, el enfrentamiento entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local.

¿Olivera Sonne debutará en el Perú Vs Venezuela?

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, reveló si Oliver Sonne debutará con la 'Blanquirroja' ante Venezuela en la fecha 6 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el director técnico de la 'Bicolor' indicó que es "muy probable" que el jugador del Silkeborg IF tenga minutos ante la 'Vinotinto' ante la ausencia de Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas.

"Es muy probable que sí", respondió el estratega nacional ante la última pregunta en la previa del partido que se disputará en el Estadio Nacional.

El entrenador de la Selección Peruana aclaró que conversó con el 'Vikingo' sobre su suplencia en los partidos ante Chile y Argentina.

"Vamos a contar con Oliver (Sonne). Hablamos en la previa del Perú vs Argentina, compartimos el contexto y el por qué no iba a estar en la lista de 23, lo tomó bien, es un chico muy listo", declaró el pasado 14 de noviembre.

Es así que, todo va quedando listo para el Perú Vs Venezuela y Juan Reynoso expresó su deseo que los hinchas apoyen a la Selección Peruana desde la tribuna.