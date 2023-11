¡Está confiado! 'Puma' Carranza envía picante mensaje a Alianza Lima: "Ya nos hemos divertido en Matute"

Disparó con todo. José Luis 'Puma' Carranza declaró desde el Estadio Alejandro Villanueva y calentó el Alianza Lima vs Universitario de Deportes con un picante mensaje. Y es que el exfutbolista crema aseguró que él ya ha logrado "divertirse" en la cancha del equipo blanquiazul.

Las palabras del integrante de la delegación crema tuvieron lugar en Liga 1 Max, donde fue consultado por el clima con el que fue recibido por los hinchas íntimos en Matute. Al respecto, el exjugador de la 'U' prefirió hacer caso omiso y afirmó que "hay que jugar al fútbol" esta noche.

"(¿Qué ambiente desde el arranque no?) Sí, ya nos hemos divertido acá. Me he divertido y eso es lo más importante. Hay que jugar al fútbol, sin ayuda de nada", declaró.