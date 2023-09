Falleció exfutbolista de Sport Boys que formó parte del ascenso del 2017 y la temporada 2018

El fútbol peruano está de luto. Un joven futbolista, que fue parte del plantel de Sport Boys que ascendió en 2017 y se mantuvo en primera división en la temporada 2018, falleció la mañana del presente lunes 18 de septiembre, aún por causas desconocidas.

Se trata de Aarón Torres, quien además de su paso por las inferiores y el primer equipo del conjunto rosado, pasó por equipos como Cienciano, Deportivo Municipal, Sport Chavelines o Unión Comercio.

El cuadro chalaco informó el sensible fallecimiento de su ex futbolista por sus redes sociales, con un sentido mensaje.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro ex jugador Arón Torres, quien formó parte de 'El Primer Campeón' en el ascenso de 2017 y la temporada 2018. Enviamos nuestras sinceras condolencias a toda su familia", se leía en el pronunciamiento.

La carrera de Arón Torres se disputó entre la primera y la segunda división del fútbol peruano, llegando a disputar un total de 149 partidos como profesional en la posición de extremo derecho, aunque se desempeñaba también como una opción en el mediocampo.

Torres llegó a anotar un total de 13 goles y 21 asistencias en su carrera, donde llegó a vestir la camiseta de Sport Boys, club que lo hizo debutar como profesional en la primera división. En la pasada campaña había jugado en Unión Comercio en la Liga 2, pero se quedó como agente libre a inicios del 2023.

Por otro lado, Torres tuvo que terminar su contrato con Comercio ante la aparición de un cuadro de insuficiencia renal, enfermedad con la que había tenido un problema años atrás, pero que se encontraba bajo control.

En una pasada conversación con otro medio, confesó que necesitaba de un donante de riñón en caso de querer continuar con su carrera, además que venía recibiendo diálisis semanalmente en su casa.

"Hace dos años en Deportivo Municipal me diagnosticaron con hipertensión que heredé de mi madre y lo vine tratando luego en el año que estaba en Chavelines, todo tranquilo. Este año en Comercio no seguí dedicándome correctamente. No sentía nada, hace dos meses que jugué un partido de reserva me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa", comentó.