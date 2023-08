'Fefa' Lacoste 'calienta' la definición entre la 'U' y Alianza Lima: "No me voy a guardar nada en esta final"

La defensora de Universitario de Deportes, Stephanie 'Fefa' Lacoste, advirtió que "no se guardará nada" en la final de la Liga Femenina 2023 contra Alianza Lima este sábado 2 de septiembre.

Las declaraciones de la futbolista uruguaya tienen lugar a pocos días del esperado clásico femenino de este fin de semana, cuyas ganadoras serán proclamadas como campeonas del certamen. Por eso, asegura que "hará lo que le toque" para llevarse esta infartante serie.

"Estamos jugando una final y todas las queremos ganar. Yo acostumbro mucho asumir el rol en los partidos y no me voy a guardar nada en esta final. Si me toca subir, bajar o correr para todos lados, lo haré porque es lo que siento", declaró ante la prensa.