FIFA reveló los nominados para el premio The Best 2023: ¿Quienes conforman la lista final?

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acerca cada vez más la premiación máxima de la FIFA, The Best, donde se condecoró a los mejores futbolistas de la temporada pasada, además de otros reconocimientos importantes. Para la edición 2023, los máximos favoritos son Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Pero, ¿están nominados al galardón?

Antes de pasar a revelar los nominados, es necesario recordar que la elección de los ganadores corre por cuenta de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales, la prensa especializada e incluso, los propios fanáticos, que tienen la posibilidad de votar a través del portal de FIFA.

¿Quiénes son los nominados a mejor futbolista masculino del año?

Destaca la presencia de seis jugadores que formaron parte del Manchester City la temporada pasada, como Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri Hernández, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva y Julián Álvarez. Cabe recordar que el equipo ciudadano ganó la Premier League, FA Cup y la Champions League, consiguiendo el tan ansiado triplete europeo.

Otros futbolistas destacados que fueron nominados al galardón fueron Marcelo Brozovic del Inter de Milán, Khvicha Kvaratskhelia y Víctor Osimhen del Napoli, Declan Rice del West Ham United y Arsenal y Lionel Messi, que juega en el Inter de Miami pero disputó la campaña anterior en el PSG.

Nominadas a futbolista femenina del año

En una temporada donde el Mundial Femenino se disputó rompiendo todos los récords y donde el fútbol de mujeres se ganó todo el reconocimiento de la prensa mundial, las elegidas el la nómina final eran bastante anticipadas, y de forma totalmente merecido.

El premio se entregará entre Aitana Bonmatí, Linda Caicedo, Rachel Daly, Kadidiatou Diani, Caitlin Foord, Alex Greenwood, Jennifer Hermoso, Lindsey Horan, Amanda Ilestedt, Lauren James, Sam Kerr, Mapi León, Hinata Miyazawa, Salma Paralluelo y Keira Walsh.

Otras categorías

Dentro de la ceremonia se premiará al mejor entrenador, premio al que están nominados Pep Guardiola del Manchester City, Luciano Spalleti del Napoli, Simone Inzaghi del Inter de Milán, Ange Postecoglou del Celtic y Xavi Hernández del Barcelona.

También se condecoró al mejor arquero del año, destacando la presencia de Yassine Bounou (Sevilla y Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City). André Onana (Inter de Milán) y Marc Ter Stegen (Barcelona).

Si bien la votación culmina el 6 de octubre del presente año, la FIFA no ha anunciado la fecha de la ceremonia donde se entregarán los premios The Best, los cuales ya tienen su lista final de nominados a ganar el premio máximo del mayor ente del fútbol en el mundo.