Fossati cuestiona arbitraje del Alianza vs. 'U': "No recuerdo una que se haya equivocado a favor nuestro"

El Estadio Monumental fue testigo de un emocionante empate 1-1 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el duelo de ida de la final nacional de la Liga 1 Betsson 2023. Después de este enfrentamiento, el entrenador Jorge Fossati expresó su descontento durante una conferencia de prensa, cuestionando algunas de las decisiones tomadas por el árbitro Kevin Ortega y su equipo arbitral en situaciones polémicas del partido.

Durante la conferencia de prensa, Fossati declaró: "Hubo cosas que no me gustaron para nada. La verdad hay cosas que no puedo entender. Me parece que hoy, en varias acciones, y no estoy hablando del gol anulado por falta de Alex (Valera), sino de otras situaciones que se dieron. No recuerdo una que (el árbitro) se haya equivocado a favor nuestro".