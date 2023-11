Fossati desconcertado ante la elección de localidades por parte de Alianza: "Otra sorpresa que me llevo"

El mundo del fútbol peruano se vio sorprendido por las declaraciones del entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, quien manifestó su desconcierto ante la inusual elección de localidades realizada por Alianza Lima.

El Monumental se prepara para vivir una final épica cuando Universitario de Deportes reciba a Alianza Lima este sábado 4 de noviembre en la primera final de la Liga 1 2023.

Los merengues, recién coronados como ganadores del Torneo Clausura, se enfrentarán a los blanquiazules en un emocionante duelo en el coloso de Ate. Luego, buscarán asegurar el campeonato en Matute el próximo miércoles 8 de noviembre.

Sin embargo, una novedad en las bases del fútbol peruano llamó la atención de todos, incluido el entrenador de Universitario, Jorge Fossati.

Tradicionalmente, el líder del acumulado tenía la prerrogativa de elegir cuándo abrir y cerrar las finales de la Liga 1 2023, pero esto ha cambiado en la presente temporada.

Jorge Fossati expresó su sorpresa ante este nuevo formato en una entrevista reciente. El entrenador uruguayo señaló: