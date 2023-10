"Fue muy incómodo": Juan Reynoso explotó con los hinchas tras los cánticos que pedían su renuncia frente a Argentina

Juan Reynoso declaró en la última conferencia de prensa de la Selección Peruana desarrollada en Videna, y no se guardó absolutamente nada, criticando a los hinchas que realizaron cánticos que pedían su renuncia en el encuentro frente a Argentina.

El director técnico de Perú solicitó a la hinchada comportarse como 'la mejor del mundo', señalando que los fanáticos deben estar unidos en los momentos difíciles.

"Creo que nosotros nos ganamos en el 2018 ser la mejor hinchada del mundo y seguro vamos a tener un plus más si el equipo no rinde, el hincha nos respalda. Esto lo vamos a sacar a todos adelante y la hinchada es súper importante, porque esos murmullos se escucharon la otra vez en la cancha fueron muy incómodos", declaró.

El entrenador de la Selección Peruana comentó acerca de la relación y diálogos que se mantienen con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol.

"Los que estamos en el fútbol siempre, extrañamos esta adrenalina. Siempre queremos ganar, pero el secreto es con qué enteraza la transmites y hay que poner la cara. Si esto no nos pasa, que sería lo ideal, no podemos estar en el fútbol", comentó Juan Máximo.

Reynoso había confirmado el pasado domingo que se mantendría en el cargo luego de los partidos frente a Bolivia y Venezuela, debido a que se respetará el desarrollo de su proceso con la selección, y que no piensa renunciar en ninguna circunstancia.

"No pienso renunciar. Mi intención es devolverles todo lo que el fútbol me ha dado y eso no va a ser en medio año o en un año, no solo nos interesa el presente. Nos interesa en el mediano plazo tener otro jugador marca Perú, ese es un sueño. Los malos ratos están y entiendo a la gente, pero no pasa por mi cabeza renunciar porque no es mi esencia", señaló.