¡Fuerte y claro! Mauricio Larreira sobre el Torneo Clausura: "Nuestro fixture es bien complicado"

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Alianza Lima, Mauricio Larreira, dio cuenta de su balance del fixture del equipo blanquiazul en el Torneo Clausura de la Liga 1. Según indicó, el cronograma de su equipo "es bastante complicado".

El uruguayo se confesó

En su llegada a Lima, el estratega hizo hincapié en la carencia de partidos con Universitario de Deportes a fin de restarles puntos directamente y tentar el campeonato con reales posibilidades. No obstante, indicó que disputarán cada juego con la esperanza de lograr el objetivo.

"Nuestro fixture es bien complicado. Incluso, hay un tema complicado porque ya jugamos contra la U, por ahí nos hubiera permitido acortar distancias jugando contra ellos, pero iremos partido a partido y al final veremos si nos alcanza para quedar por encima de todos", dijo en su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sobre su duelo en Cusco

Acerca del juego contra Cusco FC, Larreira destacó el desempeño de sus jugadores en la altura para conseguir un valioso punto. En ese sentido, afirmó que el objetivo era llevarse la victoria del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero ante esta imposibilidad, solo les queda sumar todos los puntos en juego.

"Estoy satisfecho y contento por el esfuerzo de los jugadores porque sabíamos lo significaba jugar en la altura y ante un buen rival. Si bien necesitábamos el triunfo, ahora solo nos queda ganar todo lo que se nos viene por delante", añadió en su intervención.

Por otro lado, el charrúa prefirió no referirse al penal que le cobraron en contra y dejó todo en manos de los árbitros. "No tengo claro lo que pasó, solo las estadísticas, no vi la jugada, solo sé que fue una jugada de VAR y, por tanto, no puedo opinar al respecto".

En debut de altura

Como se sabe, el entrenador uruguayo inició su aventura con los 'Grones' jugando de visitante frente a FC Cusco por la octava jornada. Los 'Blanquiazules' tuvieron la posición del balón y grandes posibilidades de marcar más goles, pero solo Jairo Concha batió las redes de Daniel Ferreyra a los 96 minutos, cuando estaban perdiendo 1-0.

De esta manera, Mauricio Larreira hizo hincapié en la carencia de partidos con Universitario de Deportes, en el fixture de Alianza Lima, a fin de restarles puntos directamente y tentar el Torneo Clausura.