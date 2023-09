Gabriel Costa se sincera sobre su rendimiento en Alianza Lima: "Tengo que volver a ser yo"

El atacante de Alianza Lima, Gabriel Costa, se sinceró sobre su rendimiento con los 'blanquiazules' y aseguró que es consciente de que no cumplió con las expectativas que generó su regreso.

En entrevista con TV Perú Deportes, el volante ofensivo señaló que la lesión del tobillo influyó en su bajo nivel y apuntó que está trabajando el doble para demostrar todo lo que puede hacer en el campo de juego.

"Estamos trabajando el doble, por el momento no tan bueno que estoy pasando en lo personal. Seguimos estando ahí arriba, lo mío no empaña nada. La lesión del tobillo me retrasó un poco, pero obviamente me debo volver a adaptar, tengo que volver a ser yo", declaró.