Gianluca Lapadula revela qué es lo que más le gusta de Perú: "Es algo que se quedó conmigo"

Gianluca Lapadula se ha ganado el corazón de los hinchas desde que debutó en la Selección Peruana en el año 2020. Como se recuerda, el 'Bambino' es originario de Italia y creció allá, pero hace algunos años se nacionalizó peruano y en una reciente entrevista fue consultado sobre lo que más le gusta de Perú.

El 14 de la Selección Peruana estuvo presente en un programa de televisión abierta y en una parte de la entrevista, el periodista resaltó el hecho que el futbolista visitó Cusco hace algún tiempo y le preguntó qué es lo que más le gusta de la cultura peruana, teniendo en cuenta el choque que existe con la cultura italiana.

El 'Bambino' contó que durante su visita a Perú, tuvo la oportunidad de visitar Cusco junto a su familia y quedó maravillado con las tradiciones y costumbres peruanas.